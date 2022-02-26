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12:11 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций, предупредив Запад: «ждите».

Источник: РИА "Новости"

В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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