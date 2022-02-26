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12:27 (мск), источник: ТАСС

Захарова процитировала Тютчева, характеризуя ситуацию в мире

Официальный представитель МИД прочитала стихотворение «Напрасный труд».

Источник: РИА Новости/МИД РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала стихотворение Федора Тютчева «Напрасный труд», характеризуя ситуацию в мире.

По словам Захаровой, написанное в 1867 году дипломатом и поэтом Федором Тютчевым стихотворение «Напрасный труд» сегодня «актуально, как никогда». «Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее, — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперед превращается в ходьбу по кругу», — указала она.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: в ее глазах вы будете всегда не слуги просвещенья, а холопы», — процитировала дипломат стихотворение Тютчева.

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