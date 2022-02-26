Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с Россией

Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, состоящее из четырех штатов с общим населением более 100 тыс. человек. Расположено на Каролинских островах, примерно в 4 тыс. км к от Гавайских островов. Получило независимость в 1986 году, но находится в свободной ассоциации с США. Это подразумевает, что американские власти выделяют дотации Микронезии и отвечают за ее оборону.
В заявлении правительства говорится, что Микронезия займется возобновлением дипотношений, только когда Россия «продемонстрирует действенную приверженность делу мира, дружбы, сотрудничества». Микронезия отмечает, что поддерживает суверенитет Украины и ее «право на существование в мире и согласии с соседями».
«У народа и правительства Микронезии нет враждебности по отношению к народу России. Но сказать то же самое о правительстве РФ можно будет, когда оно признает, что выбор войны вместо мира, насилия вместо дружбы, предательства вместо сотрудничества и ненависти вместо любви был несостоятелен и неоправдан», — отметили власти штатов.
В заявлении подчеркивается, что Микронезия поддерживает международный порядок, а также подтверждает приверженность «своему первому и главному союзнику» — США. «Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и призвала своих партнеров сделать то же самое. Микронезия является партнером Украины и других демократий и предпринимает аналогичный шаг… в качестве демонстрации, что мы поддерживаем Украину и категорически отвергаем самый вопиющий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны», — добавили власти штатов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. После этого украинский президент Владимир Зеленский разорвал отношения с Россией, а позднее объявил в стране всеобщую мобилизацию. США и страны Запада потребовали отвести российские войска и ввели новые антироссийские санкции.