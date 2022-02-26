Клишас после слов Медведева напомнил, что мораторий на казнь ввел КС

«Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом», — прокомментировал он слова заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что Россия может вернуть смертную казнь после приостановки членства в Совете Европы.
Медведев сделал такое заявление после того, как в ночь на 26 февраля Евросоюз ввел санкции против него и других членов Совета Безопасности. Он предложил «забыть о бессмысленных богадельнях» и напомнил, что этот метод «активно применяется в США и Китае».
По словам Клишаса, люди могут придерживаться разных мнений, но «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».
Совет Европы решил ограничить права России в организации накануне, 25 февраля, из-за военной операции Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию, и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.
В Советском Союзе и России до середины 1990-х годов смертная казнь считалась высшей мерой наказания, к ней приговаривали за совершение уголовных преступлений. Мораторий на нее ввели в 1997 году, когда Россия стала членом Совета Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Его не ратифицировали, но смертную казнь в России не применяли с этого момента согласно Венской конвенции. Фактически к ней перестали прибегать в 1996 году. В 2009 году в стране продлили запрет на ее применение после постановления КС.