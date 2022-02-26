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15:54 (мск), источник: Life.ru

Песков: Украинская сторона отказалась от переговоров с РФ

Представитель Кремля отметил, что 25 февраля в связи с ожидавшимся проведением диалога президент РФ отдал приказ остановить продвижение войск в Незалежной.

Источник: AP 2022

Украина отказалась проводить переговоры с Россией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По сути, украинская сторона отказалась от переговоров», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что накануне, 25 февраля, в связи с ожидавшимся проведением диалога российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Сегодня же они восстановили своё движение.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

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