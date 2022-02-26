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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией

Киев отказался от переговоров с Москвой, поскольку его не устроили условия. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2022

«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — заявил он. При этом подробности о том, какие именно условия предложила Россия, он не привел.

Арестович также добавил, что Украина передала сигнал России о том, что условия мирного договора могут быть возможны на условиях Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего Киев начал вести консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Как заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, Украина готова говорить о прекращении огня и мире.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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