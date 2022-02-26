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16:47 (мск), источник: Московский комсомолец

Кадыров снова обратился к Зеленскому: «Позвони Путину и извинись»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что 12 тысяч бойцов готовы «выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Президента РФ Владимира Путина».

Источник: РИА "Новости"

По словам Кадырова, они «жаждут» отправиться на Украину.

Кадыров также высказался по ситуации на Украине: «там нашли прибежище немало террористов», которые «убивали наших братьев, сестёр, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу».

Глава Чечни заявил, что именно чеченские бойцы будут проходить самые горячие точки на Украине в ответ на вызов, который им бросили националисты. «Мы уничтожили в своем регионе терроризм», — написал Рамзан Кадыров. «Уверен, что в ближайшие дни мы будем праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств».

Также он обратился лично к «пока еще Президенту Украины Владимиру Зеленскому»: предложил ему позвонить Владимиру Путину и попросить у него прощения.

«Сделай это ради сохранения Украины и её народа, пойди на все условия, которые требует Россия. Это для тебя будет самым правильным шагом, чтобы сохранить своё лицо», — призвал Зеленского лидер Чечни.

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