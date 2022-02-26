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18:58 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны призвало украинцев требовать от властей отвода техники от домов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министерство обороны РФ обращается к жителям Украины с призывом требовать от киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА Новости/Минобороны РФ

«Обращаемся к жителям Украины, — требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов», — заявил он.

Конашенков подчеркивает, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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