21:45 (мск), источник: РБК
Девятая страна запретила полеты самолетов из России
Словения присоединилась к другим странам Европы, закрывшим небо для российских самолетов. Причиной для этого стало несогласие с действиями России на Украине.
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Словения стала девятой страной, принявшей решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщается в Twitter словенского министра инфраструктуры Ернея Вртовеца.
«На заочном заседании принято решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словении воздушных судов, зарегистрированных в России, а также [самолетов] эксплуатантов, базирующихся в России, лицензия на эксплуатацию которых выдана компетентным органом Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее о закрытии авиасообщения с Россией из-за войсковой операции на Украине заявили Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Болгария, Чехия и Великобритания, запретившая посадку воздушным судам «Аэрофлота» в стране и нахождение в британском воздушном пространстве частных самолетов с российской регистрацией.
Все запретившие полеты страны заявили о солидарности Украины и осудили действия России. При этом в Польше допустили ограничение возможности путешествий для россиян, а в Чехии отозвали посла из России и приостановили выдачу виз и видов на жительство российским гражданам.
Полеты начали запрещать после начала 24 февраля войсковой операции России на Украине, которую российский президент Владимир Путин объяснил необходимостью защиты жителей Донбасса от «геноцида».
Росавиация заявила об ответных мерах. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, 26 февраля Россия ввела ограничения на полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, включая транзитные полеты через российское воздушное пространство. Ранее, 25 февраля, Россия запретила полеты британских самолетов в российском воздушном пространстве.
Стали отменять рейсы и сами авиакомпании. В частности, латвийская АirBaltic отменила все полеты в Россию до 26 марта, а крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines отменила все рейсы в Европу до 13 марта.
В МИД России в связи с закрытием воздушного пространства напомнили, что россиянам, которые находятся за рубежом, в особенности в странах, где уже закрыли или ожидается закрытие авиасообщения с Москвой, нужно скачать приложение «Зарубежный помощник», предназначенное для взаимодействия с министерством.