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26 февраля, источник: РБК

Байден назвал санкции альтернативой «Третьей мировой войне»

Президент США заявил, что Вашингтон выбрал санкции против Москвы, чтобы она «заплатила за все» свои действия, которые идут вразрез с международным правом.

Источник: AP 2022

Альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы «Третья мировая война». Об этом в интервью блогеру Браяну Коэну заявил президент США Джо Байден.

«Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал Байден.

Байден также отметил, что введенные против России санкции стали «самыми масштабными за всю историю».

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«Россия заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной», — считает американский президент.

США ввели санкции против России 24 февраля из-за военной операции Москвы на территории Украины. Наиболее жесткие санкции коснулись банка ВТБ. Его клиенты не смогут использовать карты за границей, а также пользоваться ApplePay и GooglePay. Также санкции были введены лично против президента России Владимира Путина.

При этом в первые два санкционных пакета США, Великобритании и Евросоюза отключение России от SWIFT не вошло. Ограничения были наложены на российские элиты, банки и отдельные сектора экономики, в частности, под них попал экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

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