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26 февраля, источник: © РИА Новости

МИД заявил, что официально контакты с ЕС не разорваны

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«У нас официально они не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live», отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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