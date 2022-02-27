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00:47 (мск), источник: ТАСС

СМИ: страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в субботу телеканал ARD.

Источник: РИА "Новости"

Он не уточнил, с какого времени планируется ввести запрет.

К настоящему моменту решения о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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