СМИ: страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов

Он не уточнил, с какого времени планируется ввести запрет.
К настоящему моменту решения о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.
Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.