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04:50 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK, комментируя информацию о возможном ракетном испытании КНДР, подчеркнул, что Токио не раз отмечал, что происходящее на Украине может влиять не только на Европу, но и на весь мир, однако добавил, что японские власти пока не проводили анализ намерений Пхеньяна.

Источник: AP 2022

«Мы не раз говорили о том, что ситуация на Украине может оказывать влияние не только на Европу, но и на весь мир в целом, в частности, на восточно-азиатский и индо-тихоокеанский регионы. Мы неоднократно заявляли об этом в рамках заседаний стран “большой семерки”. Мы пока не анализировали, связан ли этот ракетный пуск (КНДР с событиями на Украине — ред.) и каковы их намерения, но мне вновь напоминают, что мы должны быть готовы к таким ситуациям», — отметил японский министр.

Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07:59 по местному времени (01:59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.

Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января — крылатых ракет, а 27 января — тактической управляемой ракеты типа «земля-земля».

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