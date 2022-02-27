МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине

«Мы не раз говорили о том, что ситуация на Украине может оказывать влияние не только на Европу, но и на весь мир в целом, в частности, на восточно-азиатский и индо-тихоокеанский регионы. Мы неоднократно заявляли об этом в рамках заседаний стран “большой семерки”. Мы пока не анализировали, связан ли этот ракетный пуск (КНДР с событиями на Украине — ред.) и каковы их намерения, но мне вновь напоминают, что мы должны быть готовы к таким ситуациям», — отметил японский министр.
Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07:59 по местному времени (01:59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января — крылатых ракет, а 27 января — тактической управляемой ракеты типа «земля-земля».