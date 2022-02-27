Финляндия закроет авиапространство для российских самолетов

Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, заявил в Twitter финский министр транспорта Тимо Харакка.
«Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения», — написал министр, сопроводив запись изображениями флагов Украины и Финляндии.
Ранее такое же решение приняли девять других европейских стран — Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Польша, Великобритания, Чехия и Болгария. По данным ARD, Евросоюз обсуждает закрытие воздушного пространства в качестве общей меры в очередном пакете санкций из-за военной операции России на Украине.
Евросоюз 26 февраля уже запретил продавать Москве самолеты и запчасти к ним. Ограничение также касается товаров и технологий, которые могут быть использованы в космическом и авиационном секторах, а также на страхование и обслуживание воздушных судов. «Три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде», — пояснили в Совете Евросоюза.
Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил свое решение необходимостью защитить мирное население от «геноцида» со стороны Киева. По его словам, Россия не собирается оккупировать территорию сопредельного государства. В Минобороны заверяли, что огонь ведется лишь по украинской военной инфраструктуре. За время боевых действий погибли 198 человек, еще более 1,1 тыс. пострадали, сообщил украинский Минздрав.
На всей территории Украины объявили военное положение, в ряде городов ввели комендантский час, станции метро перевели в режим убежищ от обстрелов.