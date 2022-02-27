AFP узнало о мобилизации во Франции 9,5 тыс. военных из-за операции России

Во Франции более 9,5 тыс. военнослужащих будут мобилизованы или приведены в боевую готовность к концу следующей недели из-за российской военной операции на Украине, сообщил AFP источник в Генеральном штабе страны, передает Le Parisien.
«У нас будет более 1,5 тыс. французских солдат, которые будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге», — рассказал собеседник агентства. 8 тыс. военных «находятся в состоянии боевой готовности в рамках сил быстрого реагирования НАТО».
Франция направит 500 военных в Румынию, а еще 100 человек займутся сопровождением предстоящего прибытия четырех истребителей Mirage 2000−5, которые должны «укрепить ПВО стран Балтии» в Эстонии, отметил источник в генштабе.
Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, президент Владимир Путин обосновал ее необходимостью защитить мирное население от «геноцида» со стороны властей страны. Он назвал принятое решение вынужденным шагом и заверил, что Россия не станет оккупировать территорию соседнего государства. В Минобороны утверждают, что стрельба ведется только по военной инфраструктуре Украины.
По данным Минздрава Украины, во время боевых действий погибли 198 человек, более 1,1 тысячи пострадали.
Франция призвала Россию «немедленно» прекратить военную операцию. Французский президент Эмманюэль Макрон отметил также, что Париж солидарен с Киевом и сотрудничает с партнерами для скорейшего окончания вооруженного конфликта.