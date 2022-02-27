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10:22 (мск), источник: ТАСС

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами

Делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он. «Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — уточнил Песков.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского говорили, что он может обсудить нейтральный статус Украины вкупе с пакетом гарантий по ее безопасности. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров. В субботу вечером Зеленский заявил, что с предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

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