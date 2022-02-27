10:33 (мск), источник: РБК
Мэр Харькова заявил, что в город вошли российские военные
Минобороны России сообщало о продвижении сил ДНР и ЛНР вглубь Украины, а также о блокировании Херсона и Бердянска.
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Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов написал в Facebook, что российские войска вошли в Харьков. По его словам, российская «легкая техника» в Харькове, в том числе и в центральной части города.
Накануне в Харьковской области был объявлен комендантский час с 18:00 до 06:00 утра, он подразумевал запрет на передвижение людей и автомобилей по соображениям безопасности.
Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию, ее цель — «демилитаризация и денацификация Украины». У Москвы нет планов оккупировать территорию страны, заявлял президент России Владимир Путин. Министерство обороны сообщало, что российские силы наносят удары только по военным объектам и авиации Украины, мирным жителям ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский после начала спецоперации объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Он разорвал дипломатические отношения с Москвой, но позже сообщил, что готов к прямым переговорам с России по вопросу нейтрального статуса Украины. Изначально речь шла об обсуждении этого вопроса в Минске, куда Москва была готова отправить делегацию. Позже пресс-секретарь Зеленского сообщил, что украинский президент хочет провести переговоры в Иерусалиме, а стать посредником на них он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету. Россия заявляла, что готова к переговорам «в любой момент», если вооруженные силы Украины сложат оружие. Минобороны России сообщает о постепенном продвижении военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик в глубь Украины. Утром 27 февраля силы ЛНР заняли населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново, Станичное Луганское. Сообщается также о блокировании Херсона и Бердянска. Силы российского ВДВ взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и договорились о совместной охране объекта с украинскими военнослужащими.