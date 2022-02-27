Зеленский создал Интернациональный легион

«Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века», — говорится на сайте офиса президента Украины.
Руководство Украины «предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение — Интернациональный легион», указала украинская администрация.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Вооруженные силы РФ атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. В крупных городах Украины звучат взрывы и стрельба. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не сложат оружие. Против России ввели санкции страны Запада, в том числе против Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.