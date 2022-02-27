«Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами», — написал Алтун в Twitter.
По его словам, Анкара «сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию».
«Наши призывы реформировать систему ООН были проигнорированы, и мы увидели ужасные последствия этого в последнем кризисе. Этой войны можно было бы избежать, если бы наши призывы были услышаны. Мы неоднократно призывали к дипломатическому решению, но теперь война стоит перед нами как реальность. Отсутствие единства международного сообщества по ряду региональных и глобальных вопросов было серьезной проблемой, как это было во время российско-украинского кризиса», — отметил Алтун.
По его словам, «конфликт сталкивает мир с двумя трагедиями».
«Во-первых, это человеческое измерение конфликта. Турция сделает все необходимое в этом отношении. Как и в других региональных конфликтах, мы теперь будем пионерами в этой области. Второе — это неустанные атаки на правду. Мы также в курсе этой ситуации. Мы работаем над противодействием дезинформации и дезинформационным кампаниям. В этой информационной войне мы будем стоять за правду, откуда бы она ни исходила. Существует много предположений и комментариев по поводу политики Турции. Дипломатические шаги Турции и ее координация со своими союзниками всегда нацелены на быстрое и мирное разрешение конфликта. Пусть никто не сомневается в этом. Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе» — резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.