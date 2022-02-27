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12:43 (мск), источник: ТАСС

Великобритания составила список «российских олигархов», против которых введут санкции

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не стала отвечать на вопрос о том, подпадет ли под санкции владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Британские власти составили обширный список «российских олигархов», против которых в ближайшие недели будут введены санкции из-за операции РФ на Украине. Об этом в воскресенье сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

«Каждые несколько недель мы будем вводить санкции против все большего числа олигархов. Мы введем ограничения против их частных самолетов, недвижимости, активов», — заявила она. При этом Трасс не стала отвечать на вопрос ведущего о том, подпадет ли под санкции владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.

При этом глава британского внешнеполитического ведомства признала, что жесткие рестрикции в отношении России будут иметь экономические последствия для самого королевства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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