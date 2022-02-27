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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Володин заявил о возможности Зеленского потерять Украину

Президент Украины Владимир Зеленский из-за своей позиции может потерять Украину. Об этом заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Зеленскому не нужен мир, и последствия этого решения очевидны.

«Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — добавил спикер Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что нежелание Зеленского участвовать в переговорах с Россией является преступлением перед украинским народом и всем миром.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». По словам Путина, цель происходящего — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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