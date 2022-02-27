В МИД РФ заявили, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия. Он отмечал, что Киев предлагал российской стороне в том числе Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.
«Нам не очень понятен вообще набор этих городов и [то], почему предлагаются именно эти столицы. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех. Удобнее и ближе с точки зрения логистики», — пояснил дипломат, говоря о предложении Киева.
Руденко заявил, что Россия не будет спекулировать на причинах, почему украинская делегация пока не приехала в Гомель.
«Мы ждем, мы не будем спекулировать на каких-то причинах, которые заставляют делегацию Украины задерживаться с приездом в Гомель. Наверное, это они должны рассказать более подробно», — сказал Руденко.
Россия готова к миру и прекращению кровопролития, сообщил Руденко.