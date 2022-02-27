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13:44 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что Россия готова к миру и прекращению кровопролития

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. России непонятен список городов, которые украинские власти предложили для проведения переговоров. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия. Он отмечал, что Киев предлагал российской стороне в том числе Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.

«Нам не очень понятен вообще набор этих городов и [то], почему предлагаются именно эти столицы. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех. Удобнее и ближе с точки зрения логистики», — пояснил дипломат, говоря о предложении Киева.

Руденко заявил, что Россия не будет спекулировать на причинах, почему украинская делегация пока не приехала в Гомель.

«Мы ждем, мы не будем спекулировать на каких-то причинах, которые заставляют делегацию Украины задерживаться с приездом в Гомель. Наверное, это они должны рассказать более подробно», — сказал Руденко.

Россия готова к миру и прекращению кровопролития, сообщил Руденко.

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