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13:42 (мск), источник: РБК

Германия и еще пять стран закроют небо для российских самолетов

Более 15 европейских стран приняли решение о закрытии воздушного пространства для России. Москва уже начала отвечать им «зеркальными мерами».

Источник: РИА "Новости"

Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Германия объявили о том, что закроют или планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов из-за военной операции России на Украине.

«Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов», — заявила в Twitter министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, отметив, что такая мера будет более эффективной, если Европейский союз будет действовать «как единое целое».

Россию необходимо «изолировать» экономически, финансово, а также в воздухе, заявил заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Гилкине. «Я попросил закрыть воздушное пространство Бельгии для российских самолетов», — написал он в Twitter. «Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов», — сообщил в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, отметив, что Копенгаген будет настаивать на общеевропейском закрытии воздушного пространства для России. Материал дополняется.

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