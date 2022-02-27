13:42 (мск), источник: РБК
Германия и еще пять стран закроют небо для российских самолетов
Более 15 европейских стран приняли решение о закрытии воздушного пространства для России. Москва уже начала отвечать им «зеркальными мерами».
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Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Германия объявили о том, что закроют или планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов из-за военной операции России на Украине.
«Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов», — заявила в Twitter министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, отметив, что такая мера будет более эффективной, если Европейский союз будет действовать «как единое целое».
Россию необходимо «изолировать» экономически, финансово, а также в воздухе, заявил заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Гилкине. «Я попросил закрыть воздушное пространство Бельгии для российских самолетов», — написал он в Twitter. «Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов», — сообщил в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, отметив, что Копенгаген будет настаивать на общеевропейском закрытии воздушного пространства для России. Материал дополняется.