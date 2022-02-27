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14:37 (мск), источник: РБК

Украина пожаловалась на Россию в Международный суд ООН в Гааге

Украина официально обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: AFP 2022

«Требуем привлечь Россию к ответственности за манипуляцию понятием “геноцид” для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и начать слушания уже на следующей неделе», — написал Зеленский на своей странице в сети Twitter.

Международный суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН) и разрешает, в соответствии с международным правом, юридические споры между государствами. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. После этого Зеленский объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию, разорвал дипломатические отношения с Москвой. Материал дополняется.

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