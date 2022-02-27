Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии

Кроме того, как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину. Он предложил российской делегации, которая прибыла в Гомель для участия в мирных переговорах, перенести переговоры на чуть более позднее время. По его словам, делегация с Украины задержится.
Путин же поддержал предложение белорусского коллеги. Планируется, что переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.
До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал не проводить переговоры с РФ в Белоруссии. Он утверждал, что эта страна также причастна к военной операции, проводимой в Донбассе. В качестве других площадок для переговоров он предлагал столицы ряда стран Восточной Европы.