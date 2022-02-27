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15:46 (мск), источник: Московский комсомолец

Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии

Украинская делегация согласовала проведение переговоров с российской стороной в Гомельской области. Российская делегация едет на место, рассказал ее руководитель Владимир Мединский.

Источник: AFP 2022

Кроме того, как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину. Он предложил российской делегации, которая прибыла в Гомель для участия в мирных переговорах, перенести переговоры на чуть более позднее время. По его словам, делегация с Украины задержится.

Путин же поддержал предложение белорусского коллеги. Планируется, что переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал не проводить переговоры с РФ в Белоруссии. Он утверждал, что эта страна также причастна к военной операции, проводимой в Донбассе. В качестве других площадок для переговоров он предлагал столицы ряда стран Восточной Европы.

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