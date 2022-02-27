МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что, несмотря на предыдущие договоренности с Россией о месте встречи, представители Киева не поедут в Гомель. Он в том числе упомянул, что «в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие».
«Мы с ними еще не проводили никаких переговоров. Поэтому все эти разговоры оставляю на совести представителей Украины. Когда будут переговоры — будем конкретно что-то обсуждать», — сказал Руденко на вопрос о том, действительно ли Россия выдвигала условия о том, чтобы украинские войска сложили оружие.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.