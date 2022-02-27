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16:18 (мск), источник: Известия

Путин приказал МО перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Источник: Reuters

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал российский лидер.

24 февраля Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а также заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой и отзыве из посольства украинских дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

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