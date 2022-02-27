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18:03 (мск), источник: РБК

В Москве началась антивоенная акция протеста

Участники митинга собрались в центре Москвы и двинулись по городу. Полиция проводит задержания.

Источник: AFP 2022

В центре Москвы началась несогласованная антивоенная акция, передает корреспондент РБК. Ее участники собрались у здания МИДа на Смоленской площади, затем двинулись по Новому Арбату.

От станции метро Арбатская люди прошли по центральной аллее Гоголевского бульвара в сторону Храма Христа Спасителя. Однако недалеко от метро Кропоткинская полиция перегородила митингующим дорогу и запретила проход. Полиция проводит точечные задержания, сообщает корреспондент. Во время шествия по Гоголевскому бульвару были задержаны более 10 человек, также задержания проводились на Арбате. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

До этого несогласованные акции прошли вечером 24 февраля в разных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В Москве протестующие собрались около Пушкинской площади (она была перекрыта). В ходе акции прошли задержания, всего, по данным МВД, в столице были задержаны 600 человек. МВД России, а также СК и прокуратура Москвы перед акциями в четверг предостерегли от участия в несогласованных мероприятиях.

«Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — заявили в министерстве.

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