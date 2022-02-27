18:40 (мск), источник: ТАСС
Адвокат Медведчука подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» при этом остается в городе, отметила Лариса Чередниченко.
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КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. Об этом в воскресенье сообщила его адвокат Лариса Чередниченко.
«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест», — приводит ее комментарий издание «Страна». Чередниченко отметила, что 24 февраля руководитель личной охраны политика предупредил украинскую прокуратуру и Службу безопасности Украины о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. «В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула она.
По словам адвоката, в связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Медведчук эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязательства. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины, поэтому все процессуальные процедуры должны идти в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом и установленных гарантий прав человека.
Ранее в воскресенье внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук «сбежал» из-под домашнего ареста.
Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 — начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Обвинения в свой адрес политик отвергает.