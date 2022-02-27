В Белом доме заявили об отсутствии угроз для РФ со стороны НАТО

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины. Прежде всего это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», — сказала она в интервью телеканалу ABC.
Ранее в этот день Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он обосновал такое решение тем, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны».
В то же время министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Путина «не остановить на Украине», то под угрозой окажутся Прибалтика, Польша и Молдова. Это, по ее словам, может вылиться в конфликт России с НАТО, чего Британия не хочет.
За день до этого президент США Джо Байден сказал, что альтернативой антироссийским санкциям, введенным западными странами в связи с проводимой Россией операцией по защите Донбасса, мог стать масштабный военный конфликт. По его словам, РФ придется расплачиваться за события на Украине не только сейчас, но и в будущем.
Президент России объявил 24 февраля об операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.
21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.