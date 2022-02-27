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18:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция проследит за военными кораблями

Турция будет следить, чтобы через ее проливы военные корабли проходили только в порты основной стоянки в соответствии с конвенцией Монтре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Источник: Reuters

В своем заявлении в воскресенье, 27 февраля, он отметил, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну.

«Конвенция Монтре регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран [в Черном море]. Турция до сих пор строго соблюдала конвенцию, мы будем прозрачно выполнять 19-ю статью конвенции Монтре. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, это война», — сказал министр.

Он пояснил, что если военный корабль России или Украины отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован. Чавушоглу добавил, что если судно отправляется на базу, то оно не должно участвовать в боевых действиях после того, как пройдет через Босфор.

Ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы закрыть проход через свои проливы для российских кораблей, чтобы те не попали в Черное море, заявил, что Анкара будет строго соблюдать соглашение Монтре. По этой причине турецкие власти не пойдут на подобные шаги, подчеркнул он.

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