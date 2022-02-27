ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала Еврокомиссии глава в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Отмечается, что данное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Причиной для этого, по его словам, стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.