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19:54 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз полностью закроет воздушное пространство союза для российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала Еврокомиссии глава в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Отмечается, что данное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Причиной для этого, по его словам, стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

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