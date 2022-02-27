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20:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны раскрыли потери среди военной инфраструктуры Украины

Российские военные силы с начала операции по защите Донбасса поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что среди этих объектов есть 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС.

Кроме того, по данным Минобороны, в числе уничтоженных объектов оказались семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Также под Черниговом были сбиты три ударных беспилотника Bayraktar TB2.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о жертвах и раненых в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Кроме того, он отметил, что военнослужащие России проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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