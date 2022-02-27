В Минобороны раскрыли потери среди военной инфраструктуры Украины

Отмечается, что среди этих объектов есть 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС.
Кроме того, по данным Минобороны, в числе уничтоженных объектов оказались семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Также под Черниговом были сбиты три ударных беспилотника Bayraktar TB2.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о жертвах и раненых в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Кроме того, он отметил, что военнослужащие России проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».