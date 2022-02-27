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20:23 (мск), источник: ТАСС

В Белоруссии завершилось голосование на конституционном референдуме

Члены комиссий приступили к подсчету голосов.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию завершилось в Белоруссии.

«В 20:00 (совпадает с мск) в республике закрылись участки для голосования, члены комиссий приступили к подсчету голосов», — сообщил ЦИК страны.

По данным на 18:00, в целом по республике на референдуме проголосовало 74,86% граждан, обладающих правом голоса. Ожидается, что примерно в 22:00 представители ЦИК огласят окончательные данные по явке избирателей. К 01:00 28 февраля ЦИК обещает обнародовать предварительные результаты голосования на референдуме по проекту обновленной конституции.

Для голосования на референдуме в Белоруссии были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

На президентских выборах 2020 года в голосовании приняли участие 84,3% избирателей.

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