22:06 (мск), источник: РБК
Венгрия отказалась поставлять Украине оружие
Глава правительства Виктор Орбан также сказал, что страна не должна вмешиваться в российскую операцию.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу М1, передает портал Hirado.
По словам Орбана, венгерским Вооруженным силам необходимо все имеющееся у них вооружение для того, чтобы иметь возможность защищать границы страны.
Он также подтвердил позицию Венгрии, согласно которой государство не должно вмешиваться в российскую операцию на Украине. Помимо этого, премьер-министр подчеркнул, что в текущей ситуации нужно воздерживаться от принятия поспешных решений. «Остерегайтесь любых безрассудных требований и инициатив, которые могут показаться популярными, но последствия которых не оценены», — заявил он.
О поставках Украине вооружения за последние несколько дней сообщил ряд стран. Дания в воскресенье сообщила, что решила поставить Киеву 2,7 тыс. единиц ручного противотанкового оружия из боевого запаса Вооруженных сил королевства. Днем ранее страна сообщила о поставке Украине 2 тыс. бронежилетов.
Швеция также сообщила о готовности отправить на Украину 5 тыс. единиц противотанкового оружия, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов, 135 тыс. полевых рационов.
Германия в свою очередь пообещала Киеву 1 тыс. противотанковых орудий и 500 зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Ранее Берлин отказывался поставлять Киеву вооружение, однако канцлер Олаф Шольц заявил, что «российское вторжение» знаменует собой поворотный момент. Кроме того, Германия дала разрешение Нидерландам и Эстонии отправить Украине оружие немецкого производства.
Франция высказала намерение поставить Украине дополнительную военную технику на фоне проведения российской военной операции, а Австралия пообещала летальное оружие.