Россия организует вывоз граждан РФ из Европы домой

«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой, — говорится в заявлении. — Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».
При этом, как сообщил ТАСС источник на туроператорском рынке, прорабатывается организация возвращения в РФ как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов.
В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695−45−45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200−34−11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.
Первой свое воздушное пространство для российских самолетов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.