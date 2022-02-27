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27 февраля, источник: Коммерсантъ

Евросоюз согласовал заморозку активов Банка России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза согласовали новые санкции против России. Главы МИД ЕС согласовали заморозку около половины всех финансовых резервов Банка России. Также они договорились отключить от SWIFT ряд российских банков и закрыть небо для российских самолетов. Как подчеркнул Боррель, Евросоюз хочет закрепить решение по новым санкциям до завтрашнего начала работы в центробанков.

Источник: AP 2022

Меры, согласованные министрами иностранных дел стран ЕС:

  • закрытие воздушного пространства для российских самолетов;
  • предоставление вооружений Украине, включая боевые самолеты, на €500 млн (€450 млн — летальное, €50 млн — нелетальное);
  • отключение ряда российских банков от SWIFT;
  • заморозка около половины финансовых резервов Центробанка РФ;
  • внесение в санкционные списки «российских олигархов» и политиков;
  • запрет на вещание RT и Sputnik;
  • поддержка независимых СМИ в России и на Украине.

«Мы опасаемся, что Россия не собирается останавливаться на Украине, и российское влияние может начать работать в соседних странах», — сказал Боррель на брифинге (цитата по Reuters).

Почти все меры, согласованные европейскими министрами, входят в третий пакет санкций, который ранее был объявлен Еврокомиссией, несколькими странами ЕС, США, Великобританией и Канадой. Против России вводят санкции на фоне военной операции на Украине, которая проходит с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

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