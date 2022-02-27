27 февраля, источник: Коммерсантъ
Евросоюз согласовал заморозку активов Банка России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза согласовали новые санкции против России. Главы МИД ЕС согласовали заморозку около половины всех финансовых резервов Банка России. Также они договорились отключить от SWIFT ряд российских банков и закрыть небо для российских самолетов. Как подчеркнул Боррель, Евросоюз хочет закрепить решение по новым санкциям до завтрашнего начала работы в центробанков.