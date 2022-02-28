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00:11 (мск), источник: ТАСС

Небензя заявил, что западные страны не попытались в СБ урегулировать ситуацию на Украине

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Западные страны в реальности даже не попытались в СБ ООН урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете», — сказал он.

Попытки обойти позицию России в ООН противоречат самой основе Устава всемирной организации, заявил Небензя.

«Попытка обойти позицию России, проигнорировать ее противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры», — сказал он.

Заявления о якобы неизбирательном применении Россией силы на Украине, ударах по детским садам и больницам являются враньем и фейками, считает постоянный представитель России при ООН.

«Сегодня на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население. Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом», — сказал он.

Кризис на Украине начался, когда Запад проигнорировал преступления неонацистов, а не с операции РФ, заявил Небензя.

«Сейчас нужно сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к кризису, который мы переживаем. Он начался не с запуска российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше — тогда, когда вы восемь лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе», — заявил российский дипломат.

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