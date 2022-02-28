Российская делегация ожидает переговоров с Украиной 28 февраля

Собеседник «Ъ», близкий к офису президента Украины, не стал сообщать место и время проведения переговоров из соображений безопасности. «Безопасность нашей делегации гарантирует только наша сторона. Точка такая выбрана, что наша делегация прям впритык к врагу должна добраться. Поэтому состав, время, место, маршрут — это все я бы не сказал, даже если бы знал», — сказал «Ъ» собеседник, близкий к офису президента Украины.
Накануне, 27 февраля, российская делегация во главе с советником президента, экс-министром культуры Владимиром Мединским, прибыла в Гомель для переговоров. Украина изначально соглашалась провести их в этом городе, однако президент Владимир Зеленский выступил против и предложил «любой другой город», из которого «не летят ракеты». Также сообщалось, что переговоры могут пройти на границе Украины и Белоруссии в районе реки Припять.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.