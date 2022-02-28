Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Шольц заявил о невозможности обеспечения безопасности без РоссииРанее обвинения со стороны НАТО в агрессии прокомментировала официальный представитель МИД РФМария Захарова
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
04:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Российская делегация ожидает переговоров с Украиной 28 февраля

Источник «Ъ» в российской делегации переговорщиков сказал, что переговоры с Украиной, возможно, начнутся сегодня, 28 февраля. По его словам, такая надежда есть. При этом, кто возглавляет делегацию Украины, он не знает.

Источник: AP 2022

Собеседник «Ъ», близкий к офису президента Украины, не стал сообщать место и время проведения переговоров из соображений безопасности. «Безопасность нашей делегации гарантирует только наша сторона. Точка такая выбрана, что наша делегация прям впритык к врагу должна добраться. Поэтому состав, время, место, маршрут — это все я бы не сказал, даже если бы знал», — сказал «Ъ» собеседник, близкий к офису президента Украины.

Накануне, 27 февраля, российская делегация во главе с советником президента, экс-министром культуры Владимиром Мединским, прибыла в Гомель для переговоров. Украина изначально соглашалась провести их в этом городе, однако президент Владимир Зеленский выступил против и предложил «любой другой город», из которого «не летят ракеты». Также сообщалось, что переговоры могут пройти на границе Украины и Белоруссии в районе реки Припять.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Важное заявление Сбербанка о сбережениях граждан
Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции. Что ждет Россию
Военная операция на Украине
Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии
МИД РФ: Москва не будет спекулировать на том, почему делегация Киева не приехала в Гомель
Володин заявил о возможности Зеленского потерять Украину
Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь