05:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Володин заявил, что большинство россиян поддерживают «миротворческую операцию»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «подавляющее большинство» россиян поддерживают «миротворческую операцию» России на Украине. По его мнению, те, кто рассуждает «на тему мира», родились «с золотой ложкой во рту» и уехали за границу. Кроме того, он назвал предателями деятелей культуры, которые «не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов».