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05:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин заявил, что большинство россиян поддерживают «миротворческую операцию»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «подавляющее большинство» россиян поддерживают «миротворческую операцию» России на Украине. По его мнению, те, кто рассуждает «на тему мира», родились «с золотой ложкой во рту» и уехали за границу. Кроме того, он назвал предателями деятелей культуры, которые «не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов».

Источник: РИА "Новости"

«Что мы увидели за эти четыре дня? С одной стороны, поддержка подавляющего большинства, которое понимает происходящее и делает все зависящее, чтобы операция была успешна. С другой — появились те, кто начинает рассуждать на тему мира. Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?» — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы раскритиковал деятелей культуры, которые «не осуждают неонацистов». «Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь», — добавил он. Вячеслав Володин предложил им отказаться от государственных грантов и должностей в бюджетных учреждениях.

«Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счет интересов государства и его граждан», — написал Володин.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине по приказу президента Владимира Путина.

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