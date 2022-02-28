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02:05 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.

Источник: РИА "Новости"

«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека (ООН), и это ответ генсека ООН», — сообщила она.

«Учитывая, что сейчас страны, с которые с нами граничат, страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов, то, соответственно, борт, которым российская делегация должна прибыть в Женеву во вторник… Еще раз повторю: не участия в выставке произведений и достижений, и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о самом важном — разоружении и правах человека», — добавила Захарова.

«Страны не дают разрешение на пролет, но вопрос в ООН и генсеке: они обязаны обеспечить прибытие делегации, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб квартиру ООН, ее отделение в Женеве», — заключила она.

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