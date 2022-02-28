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03:10 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что у России по-прежнему есть друзья в мире

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть друзья в мире, например Китай.

Источник: Reuters

«Конечно, есть», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос, остались ли у России друзья.

«Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию», — указала Захарова.

Вопрос принципов и ценностей

По ее словам, некоторые западные страны в эпоху постправды «подняли лапу» на настоящие принципы, понятия и ценности, подменяя их ложью.

Дипломат обратила внимание, что сегодня мир вступил «в эпоху подмены глобальных понятий и принципов и в эпоху изничтожения всего того, к чему человечество пришло и что зафиксировало в качестве отправной точки, в качестве нормы, настоящих и правильных традиций и ценностей».

«Мы приходим в эпоху, когда на это все подняли лапу, подняли лапу англосаксы и те, кто им прислуживает. Мы пришли в эпоху постправды по-научному, а если говорить своими словами, то в эпоху, когда правда подменяется ложью», — подчеркнула она.

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