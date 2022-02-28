ЦИК Белоруссии озвучил итоги референдума по конституции

«За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07%», — сказал Карпенко.
Согласно законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.
По его словам, общее число граждан, включенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. По предварительным данным, участие в референдуме приняли 78,63% граждан, включенных в списки для голосования, то есть республиканский референдум считается состоявшимся.