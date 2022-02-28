Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Шольц заявил о невозможности обеспечения безопасности без РоссииРанее обвинения со стороны НАТО в агрессии прокомментировала официальный представитель МИД РФМария Захарова
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
20Ситуация в городах Украины
02:25 (мск), источник: © РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил итоги референдума по конституции

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что за поправки в конституцию на референдуме проголосовали 65,16% граждан, решение принято.

Источник: РИА "Новости"

«За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07%», — сказал Карпенко.

Согласно законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.

По его словам, общее число граждан, включенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. По предварительным данным, участие в референдуме приняли 78,63% граждан, включенных в списки для голосования, то есть республиканский референдум считается состоявшимся.

 Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь