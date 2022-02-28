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07:29 (мск), источник: ТАСС

ЦИК Белоруссии: изменения в конституцию на референдуме поддержали 65,16% белорусов

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Внесение изменений и дополнений в конституцию Белоруссии на референдуме поддержали по предварительным данным 65,16% граждан, обладающих правом голоса, против выступили 10,07%. Об этом сообщил в понедельник председатель Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко в прямом эфире, организованном на сайте ЦИК, подводя предварительные итоги голосования на республиканском референдуме.

Источник: Reuters
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«За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовали 4 440 813 человек или 65,16% общего количества участников. Против — 686 165 человек или 10,07%», — сказал Карпенко.

В Брестской области проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 64,21%, Витебской — 70,12%, Гомельской — 71,08%, Гродненской — 63,40%, Минской — 64,58%, Могилевской — 71,69%, Минске — 55,13%. В столице среди других регионов страны оказалось больше всего противников принятия поправок в Конституцию — 13,23%.

В голосовании на референдуме приняли участие 78,63% граждан.

Для голосования на референдуме в Белоруссии были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

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