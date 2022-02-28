Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Шольц заявил о невозможности обеспечения безопасности без РоссииРанее обвинения со стороны НАТО в агрессии прокомментировала официальный представитель МИД РФМария Захарова
Фоторепортажи
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
03:42 (мск), источник: РБК

Глава ЕК заявила, что Брюссель хочет видеть Украину в Евросоюзе

«Эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Зеленский позже сообщил, что обсудил с ней членство Украины в ЕС.

Источник: AP 2022

Украина со временем должна вступить в Евросоюз, заявила в интервью Euronews глава Еврокомиссии урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Киев и Брюссель тесно сотрудничают по ряду вопросов, Киев участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС.

«Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — сказала фон дер Ляйен.

Зеленский сообщил в своем Twitter, что в ночь на 28 февраля провел с главой ЕК телефонный разговор. Они обсудили членство Украины в ЕС, решения по усилению обороноспособности страны и оказанию ей макрофинансовой помощи.

26 февраля украинский лидер поднял вопрос о присоединении его страны к Евросоюзу во время переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — заявил он по итогам беседы.

Материал дополняется.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин отреагировал на предложение Зеленского
Зеленский обратился к Путину с предложением
Военная операция на Украине
Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии
МИД РФ: Москва не будет спекулировать на том, почему делегация Киева не приехала в Гомель
Володин заявил о возможности Зеленского потерять Украину
Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь