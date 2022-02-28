Глава ЕК заявила, что Брюссель хочет видеть Украину в Евросоюзе

Украина со временем должна вступить в Евросоюз, заявила в интервью Euronews глава Еврокомиссии урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что Киев и Брюссель тесно сотрудничают по ряду вопросов, Киев участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС.
«Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — сказала фон дер Ляйен.
Зеленский сообщил в своем Twitter, что в ночь на 28 февраля провел с главой ЕК телефонный разговор. Они обсудили членство Украины в ЕС, решения по усилению обороноспособности страны и оказанию ей макрофинансовой помощи.
26 февраля украинский лидер поднял вопрос о присоединении его страны к Евросоюзу во время переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — заявил он по итогам беседы.