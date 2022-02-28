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03:55 (мск), источник: ТАСС

Австралия ввела санкции против президента России и высших должностных лиц страны

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ с 28 февраля 2022 года. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Источник: AP 2022

«Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — указал австралийский премьер в своем заявлении.

Глава правительства отметил, что Австралия продолжит работать со своими партнерами и союзниками над организацией поставок оружия Украине и «внедрением новых экономических санкций в отношении России».

«Австралия уже ввела санкции против более чем 350 российских физических лиц, включая депутатов ее парламента и военных командиров, которые помогают реализовать [военные] амбиции Путина. Кроме того, мы вводим санкции против 13 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который поощрял агрессию, позволив России совершать нападения с территории этой страны», — заявил Моррисон.

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Ранее сообщалось, что Австралия присоединилась к антироссийским санкциям, введенным странами ЕС, Великобританией, Канадой и США. К настоящему моменту австралийский санкционный пакет кроме рестрикций в отношении российских должностных лиц и депутатов ГД РФ включает заморозку международных резервов Центробанка РФ, ограничение на выдачу виз и паспортов связанным с правительством россиянам и исключение отдельных российских банков из глобальной системы SWIFT. До этого Австралия запретила финансово-кредитным организациям страны проводить любые операции с российскими финансовыми организациями, предприятиями оборонного сектора и рядом государственных и правительственных учреждений. С 2014 года были введены санкции в отношении граждан и предприятий, имеющих отношение к вхождению Крыма в состав РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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