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05:25 (мск), источник: ТАСС

Ватикан готов способствовать диалогу между Россией и Украиной

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Ватикан готов помочь России и Украине встать на путь диалога. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете La Repubblica государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

Источник: РИА "Новости"

«Я убежден, что все еще есть возможность для переговоров. Никогда не поздно, потому что единственный разумный и конструктивный способ урегулирования разногласий — это диалог, как не устает повторять [Папа Римский] Франциск, — сказал он. — Святой престол, который в последние годы с большим вниманием следил за событиями на Украине, выражая свою готовность содействовать диалогу с Россией, всегда готов помочь сторонам вновь встать на этот путь [диалога]».

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра Франциск призвал к солидарности с украинским народом через пост и молитву 2 марта и к прекращению войны. В пятницу понтифик в нарушение всех протокольных процедур лично пришел в посольство РФ в Ватикане, которое находится неподалеку от папского города-государства. Как рассказал посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, «Франциск хотел лично расспросить о происходящем в Донбассе и на Украине».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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