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04:22 (мск), источник: Телеканал 360°

Кипр закрыл авиасообщение с Россией

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Исключение составляют только гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, сообщил ТАСС со ссылкой на NOTAM одной из российских авиакомпаний.

Источник: Reuters

NOTAM — оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационная информация.

«Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра», — сказано в NОТАМ.

Там же перечислены некоторые исключения, которых не коснется запрет. Речь идет про экстренные посадки, гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге. При этом последние самолеты смогут попасть в воздушное пространство Кипра только при наличии разрешения на это от авиавластей страны.

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