Кипр закрыл авиасообщение с Россией

NOTAM — оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационная информация.
«Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра», — сказано в NОТАМ.
Там же перечислены некоторые исключения, которых не коснется запрет. Речь идет про экстренные посадки, гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге. При этом последние самолеты смогут попасть в воздушное пространство Кипра только при наличии разрешения на это от авиавластей страны.