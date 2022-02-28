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06:16 (мск), источник: © РИА Новости

Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН, заявил Болсонару

МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в Сан-Паулу президент страны Жаир Болсонару. Политика цитирует портал G1.

Источник: РИА "Новости"

«Никаких санкций или осуждения президента Путина. <…> Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. <…> Наша позиция с министром (иностранных дел Бразилии. — Прим. ред.) Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — заявил президент.

На вопрос о сохранении нейтралитета при продолжении спецоперации России Болсонару отметил, что значительная часть Украины говорит по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.

«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует. <…> говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню», — подчеркнул бразильский лидер.

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По словам политика, в принятии решений и заявлений в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран.

«Весь мир связан, и то, что происходит за 10 тысяч километров, влияет на Бразилию. <…> Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведем бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений», — пояснил Болсонару.

Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.

Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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