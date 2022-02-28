Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН, заявил Болсонару

«Никаких санкций или осуждения президента Путина. <…> Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. <…> Наша позиция с министром (иностранных дел Бразилии. — Прим. ред.) Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — заявил президент.
На вопрос о сохранении нейтралитета при продолжении спецоперации России Болсонару отметил, что значительная часть Украины говорит по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.
«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует. <…> говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню», — подчеркнул бразильский лидер.
По словам политика, в принятии решений и заявлений в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран.
«Весь мир связан, и то, что происходит за 10 тысяч километров, влияет на Бразилию. <…> Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведем бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений», — пояснил Болсонару.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.