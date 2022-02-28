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07:02 (мск), источник: Московский комсомолец

Владимир Зеленский: следующие 24 часа будут ключевыми для Украины

Следующие 24 часа станут ключевыми для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщают в канцелярии премьер-министра.

Источник: AP 2022

В ходе разговора Зеленский сказал, что, по его мнению, следующие 24 часа будут решающими для Украины, а премьер-министр ответил, что сделает все зависящее от Великобритании и союзников для помощи Украине в её обороне. Лидеры стран договорились продолжать тесные контакты, а премьер-министр подтвердил поддержку суверенитета Украины.

22 февраля 2022 года президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине с целью защиты ЛНР и ДНР, а также «демилитаризации и денацификации Украины».

В ответ на действия России страны Запада (США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония и др.) объявили о новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера.

25 февраля стороны заговорили о возможных переговорах. Зеленский выступил с обращением «прекратить войну» и позднее выразил готовность обсуждать с Россией нейтральный статус Украины. Тогда же в Кремле заявили о готовности Москвы направить российскую делегацию в Минск для переговоров. СМИ сообщали их предположительную дату — 28 февраля, но пока они не состоялись.

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